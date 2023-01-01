Quinncia عبارة عن منصة للإعداد المهني، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة الطلاب على تحسين مهارات إجراء المقابلات وصقل السيرة الذاتية.

الموقع الإلكتروني: quinncia.io

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