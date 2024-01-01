Prosple
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الموقع الإلكتروني: prosple.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prosple على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تساعد Prosple's أكثر من 4 ملايين طالب وخريج جديد في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نحن نعمل مع أكثر من 180 فريقًا للخدمة المهنية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ لربط طلابهم بآلاف الفرص المحلية والدولية والمساعدة في توفير محتوى إعداد مهني عالي الجودة لمساعدة الطلاب في الحصول على وظيفتهم الأولى.
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الموقع الإلكتروني: prosple.com
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