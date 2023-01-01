قم بإزالة الأشخاص من الصور باستخدام SnapEdit - أداة تنظيف الصور (Cleanup Pictures) وهي أفضل تقنية للكشف عن الذكاء الاصطناعي لتحديد الكائنات. إزالة النص، مزيل العلامة المائية، ممحاة النص، إزالة الشعار.

الموقع الإلكتروني: snapedit.app

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