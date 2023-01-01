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Slazzer

Slazzer

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الموقع الإلكتروني: slazzer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Slazzer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Slazzer هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم خوارزميات رؤية الكمبيوتر المتقدمة لإزالة bg من أي صورة عبر الإنترنت واستبدال الخلفية تلقائيًا بأفضل التفاصيل في بضع ثوانٍ فقط.

الموقع الإلكتروني: slazzer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Slazzer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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