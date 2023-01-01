Background Remover

برنامج إزالة الخلفية التلقائي المجاني عبر الإنترنت لتكبير الصور وإزالة الخلفيات. يكتشف الكائنات وينعم الحواف ويزيل الخلفيات تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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