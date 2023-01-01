WebCatalog
Background Generator

Background Generator

background-generator.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Background Generator على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء صور خلفية أنيقة وفريدة من نوعها في دقائق معدودة فقط. قم بإنشاء خلفيات لسطح المكتب والهاتف الخلوي وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية. كل ذلك مجانا.

الموقع الإلكتروني: background-generator.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Background Generator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Background Remover

Background Remover

bgremover.stockphotos.com

ZEDGE

ZEDGE

zedge.net

Syllaby

Syllaby

syllaby.io

Creasquare

Creasquare

creasquare.io

CheckPeople

CheckPeople

checkpeople.com

Final Touch

Final Touch

final-tou.ch

PlatePose

PlatePose

platepose.com

Enhancv

Enhancv

enhancv.com

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Pixlr BG

Pixlr BG


Rawpixel

Rawpixel

rawpixel.com

PhotoRoom

PhotoRoom

photoroom.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية