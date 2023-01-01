مصفف الطعام الخاص بك بالذكاء الاصطناعي. يمكنك توفير آلاف الدولارات باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور طعام احترافية لقوائم التوصيل والتسويق وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

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