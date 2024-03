Premagic is an AI-powered photo distribution platform for event marketing. Premagic is designed to enhance social media engagement and maximize sponsors' return on investment (ROI) for events. The platform leverages artificial intelligence to streamline the process of capturing, organizing, and distributing event photos on social media platforms.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: studio.premagic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Premagic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.