في عالم الأعمال سريع الخطى اليوم، تعد الإدارة الفعالة للأحداث أمرًا ضروريًا للشركات لإنشاء تجارب مؤثرة والتواصل مع العملاء المحتملين. مع ظهور التكنولوجيا، يعتمد منظمو الأحداث بشكل متزايد على أدوات مبتكرة لتبسيط العمليات وزيادة عائدهم على الاستثمار. أحد هذه الحلول التي تم إطلاقها مؤخرًا هو BoothX. توفر هذه المنصة المتطورة مجموعة شاملة من الميزات المصممة لقياس عائد الاستثمار للأحداث أو المعارض التجارية، وتعزيز توليد العملاء المحتملين، وخفض التكاليف. التقاط العملاء المحتملين وإدارتهم بسهولة من خلال تطبيق استرداد العملاء المحتملين أحد أهم الجوانب في أي حدث هو توليد العملاء المحتملين. يعمل BoothX على تبسيط هذه العملية من خلال توفير تطبيق قوي لاسترجاع العملاء المحتملين متاح لكل من نظامي التشغيل iOS وAndroid. يمكن للعارضين التقاط العملاء المتوقعين بسرعة ودون عناء عن طريق مسح شارات الحضور أو مسح بطاقات العمل ضوئيًا أو إدخال معلوماتهم يدويًا. وهذا يلغي الحاجة إلى الأساليب الورقية المرهقة ويضمن عدم تفويت أي عملاء محتملين. تتبع النفقات المرتبطة بالأحداث غالبًا ما يتضمن حضور المعارض التجارية أو الأحداث استثمارات مالية كبيرة. من استئجار الأكشاك ونفقات السفر إلى المواد الترويجية والتوظيف، يمكن أن تكون إدارة تكاليف الحدث مهمة صعبة. ومع ذلك، يأتي BoothX للإنقاذ من خلال ميزة تتبع النفقات المتكاملة. تتيح المنصة للمؤسسات إمكانية تسجيل ومراقبة النفقات المرتبطة بكل حدث بسهولة. بدءًا من تتبع تكاليف بناء الأكشاك وحتى ضمانات تقديم الطعام والتسويق، توفر BoothX منصة مركزية لإدارة جميع النفقات المتعلقة بالحدث. يعمل نظام تتبع النفقات الشامل هذا على تمكين الشركات من تحليل أنماط إنفاقها وتحديد فرص توفير التكاليف واتخاذ قرارات مستنيرة للأحداث المستقبلية. من خلال الحصول على نظرة عامة واضحة على بياناتهم المالية، يمكن لمنظمي الأحداث تحسين تخصيص ميزانيتهم ​​وزيادة عائدهم على الاستثمار إلى أقصى حد. تبني الاستدامة عن طريق خفض تكلفة الضمانات تقليديًا، غالبًا ما تتضمن الأحداث إنتاج كميات كبيرة من الضمانات المطبوعة مثل الكتيبات والنشرات وبطاقات العمل. ومع ذلك، تشجع BoothX على اتباع نهج أكثر استدامة من خلال تقديم البدائل الرقمية. يمكن للعارضين الاستفادة من ميزة الضمانات (المستند) الخاصة بالمنصة لإنشاء وتوزيع إصدارات إلكترونية من موادهم الترويجية. ومن خلال تقليل الاعتماد على المواد المطبوعة، يمكن للشركات تقليل التكاليف المرتبطة بالطباعة والشحن والتخزين بشكل كبير. علاوة على ذلك، يتماشى هذا النهج الصديق للبيئة مع التركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. مع BoothX، يمكن للعارضين إظهار التزامهم تجاه البيئة بشكل فعال مع توفير المال أيضًا. نقاط اتصال فورية مع العملاء عبر البريد الإلكتروني في العصر الرقمي الحالي، يعد التواصل الفعال وفي الوقت المناسب أمرًا أساسيًا لبناء علاقات قوية مع العملاء. تدرك BoothX ذلك وتوفر للعارضين نقطة اتصال فورية مع العملاء المحتملين من خلال ميزة البريد الإلكتروني المتكاملة.

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الموقع الإلكتروني: boothx.app

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