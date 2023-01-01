WebCatalog

Jurnee

Jurnee

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: jurnee.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jurnee على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The global platform for all your team events. Access hundreds of cool experiences, book in minutes and streamline your internal processes all in one place. Set up your policies, define your budget and access hundreds of activities to make sure your teams stay connected wherever they are.

الفئات:

Entertainment
Other Event Management Software

الموقع الإلكتروني: jurnee.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jurnee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

SlidesUp

SlidesUp

slidesup.com

PouchNATION

PouchNATION

pouchnation.com

Minimob

Minimob

minimob.com

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

Lets.events

Lets.events

lets.events

Inviter

Inviter

inviter.com

GuestQueue

GuestQueue

guestqueue.com

GruupMeet

GruupMeet

gruupmeet.com

Eventors

Eventors

eventors.com

Event Mender

Event Mender

eventmender.com

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