webMOBI هو جيل جديد من برامج إدارة الأحداث الشاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للحاضرين. إنه يوفر تطبيقات الأحداث، وموقع الويب، والتسجيل، والاستطلاعات المباشرة، والاستبيانات، والخرائط الحية، وتطبيقات الأحداث المتعددة، وخدمات جذب العملاء المحتملين ومشاركة الحضور. يساعدك webMOBI على تجربة تطبيقات الهاتف المحمول الأكثر أناقة وبساطة وقابلة للتخصيص بشكل لا يصدق للأحداث والمهرجانات والمؤسسات والحرم الجامعي. يحظى برنامجنا المتطور بثقة 100 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم لفعاليات الشركات والمؤتمرات والمعارض التجارية والاجتماعات الداخلية والخارجية والمزيد. تحقق من أسلوب اللعب الخاص بنا، والنظام الأساسي الأكثر ثراءً بالميزات حيث يمكن لمخططي الأحداث إشراك الحاضرين بسهولة فقط من خلال أفضل أداة إنشاء تطبيقات للحدث -webMOBI.

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الموقع الإلكتروني: webmobi.com

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