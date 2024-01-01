يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StreamCart على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

StreamCart عبارة عن منصة اتصالات متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إدارة الندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو والأحداث الافتراضية وتسجيل الأحداث في الموقع والتفاعل المباشر وغير ذلك الكثير.

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الموقع الإلكتروني: streamcart.com

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