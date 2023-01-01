WebCatalog
AI Photo Editor

AI Photo Editor

photoeditor.ai

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AI Photo Editor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتحسين أي صور باستخدام أدوات تحرير الصور القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بإزالة الأشياء أو الأشخاص أو النصوص أو العلامات المائية غير المرغوب فيها بسرعة وسهولة عبر الإنترنت مجانًا

الموقع الإلكتروني: photoeditor.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AI Photo Editor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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