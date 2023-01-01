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cogniflow

cogniflow

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الموقع الإلكتروني: cogniflow.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من cogniflow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعزيز إنتاجيتك. دمج الذكاء الاصطناعي في سير عملك. يمكنك تصنيف تفاعلات العملاء، واستخراج المعلومات من النصوص أو الصور، وتحديد الكائنات وإحصائها في الصور أو الفيديو، أو حتى نسخ الصوت.

الموقع الإلكتروني: cogniflow.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ cogniflow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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