قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تعزيز إنتاجيتك. دمج الذكاء الاصطناعي في سير عملك. يمكنك تصنيف تفاعلات العملاء، واستخراج المعلومات من النصوص أو الصور، وتحديد الكائنات وإحصائها في الصور أو الفيديو، أو حتى نسخ الصوت.

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