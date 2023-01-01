أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي مع Bitskout لاستخراج البيانات من المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والفواتير وبطاقات العمل والفواتير وما إلى ذلك، وتعزيز الإنتاجية والدقة.

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