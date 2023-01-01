اليوم، يسعدنا إطلاق Sensible Instruct، وهي أداة لفهم المستندات مدعومة من LLMs، بما في ذلك GPT-4. باستخدام Sensible Instruct، يمكنك استخدام اللغة الطبيعية لاستخراج البيانات على الفور من أي مستند، حتى تلك التي لم ترها من قبل. السير الذاتية، والفواتير، والعقود، والأبحاث الأكاديمية، وكشوفات الحساب المصرفية، وفواتير الخدمات، والمزيد - يمكن لـ Sensible Instruct تحليلها جميعًا.

الموقع الإلكتروني: sensible.so

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