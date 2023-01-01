WebCatalog
Sensible

Sensible

sensible.so

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sensible على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اليوم، يسعدنا إطلاق Sensible Instruct، وهي أداة لفهم المستندات مدعومة من LLMs، بما في ذلك GPT-4. باستخدام Sensible Instruct، يمكنك استخدام اللغة الطبيعية لاستخراج البيانات على الفور من أي مستند، حتى تلك التي لم ترها من قبل. السير الذاتية، والفواتير، والعقود، والأبحاث الأكاديمية، وكشوفات الحساب المصرفية، وفواتير الخدمات، والمزيد - يمكن لـ Sensible Instruct تحليلها جميعًا.

الموقع الإلكتروني: sensible.so

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