WebCatalog
JSON Hero

JSON Hero

jsonhero.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JSON Hero على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يجعل JSON Hero قراءة وفهم ملفات JSON أمرًا سهلاً من خلال منحك واجهة مستخدم نظيفة وجميلة ومليئة بالميزات الإضافية.

الموقع الإلكتروني: jsonhero.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JSON Hero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Gigasheet

Gigasheet

app.gigasheet.com

Kombai

Kombai

app.kombai.com

JSON Compare

JSON Compare

jsoncompare.org

Glose

Glose

glose.com

Dorik

Dorik

app.dorik.io

Scribie

Scribie

scribie.com

10to8

10to8

app.10to8.com

Memorisely

Memorisely

memorisely.com

Goodpalette

Goodpalette

goodpalette.io

Teedy

Teedy

teedy.io

Repost

Repost

repostapp.com

Weekrise

Weekrise

app.weekrise.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية