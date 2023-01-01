Teedy هو نظام إدارة مستندات خفيف الوزن ومليء بجميع الميزات التي يمكنك توقعها من الحلول الكبيرة باهظة الثمن ولكنه لا يزال سهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: teedy.io

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