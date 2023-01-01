WebCatalog
AanyaHR

AanyaHR

app.aanyahr.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AanyaHR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

AanyaHR هو نظام الموارد البشرية والرواتب الأكثر تقدمًا وابتكارًا وقابلية للتخصيص في الفلبين. احصل على جميع حلول الموارد البشرية الخاصة بك لحفظ الوقت وإدارة الإجازات وكشوف المرتبات من نظام متوافق مع الويب والهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي حتى تتمكن من العمل في أي وقت وفي أي مكان.

الموقع الإلكتروني: aanyahr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AanyaHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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