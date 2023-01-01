AanyaHR هو نظام الموارد البشرية والرواتب الأكثر تقدمًا وابتكارًا وقابلية للتخصيص في الفلبين. احصل على جميع حلول الموارد البشرية الخاصة بك لحفظ الوقت وإدارة الإجازات وكشوف المرتبات من نظام متوافق مع الويب والهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي حتى تتمكن من العمل في أي وقت وفي أي مكان.

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