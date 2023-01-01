نظام الرواتب كامل وسهل الاستخدام مصمم للفلبين. دمج الوقت مباشرة في كشوف المرتبات وإنشاء النماذج والتقارير الحكومية تلقائيًا.

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