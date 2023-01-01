WebCatalog
Q6

Q6

accounting.q6.com.au

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Q6 هو برنامج محاسبة سحابي كامل. يوفر Q6 لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة إمكانية رؤية وضعهم المالي في الوقت الفعلي بطريقة بسيطة وذكية وآمنة. Q6 ميزات Lodge STP مباشرة إلى وظائف كشوف المرتبات الكاملة لدى ATO لديك مستخدم داخلي غير محدود + تسجيل دخول المحاسب يدعم عملات متعددة مدرجة في القائمة البيضاء بواسطة ATO Single Touch Payroll. احصل على رسائل حالة ATO إدارة كشوف المرتبات المعقدة بكفاءة ميزات تقاعد الدفع المصممة خصيصًا والمزيد

الموقع الإلكتروني: accounting.q6.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Q6. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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