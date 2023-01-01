برنامج محاسبة عبر الإنترنت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثلك. برنامج محاسبة عبر الإنترنت يمكنه إدارة المستندات أو تقديم الفواتير أو الإيصالات أو إدارة النقد، بما في ذلك ملخص البيانات المالية في الوقت الفعلي في أي وقت وفي أي مكان

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