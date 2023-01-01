WebCatalog
WIP Software

WIP Software

wipsoftware.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WIP Software على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل برنامج WIP على تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف وتوفير رؤية مالية أفضل. إن استخدام برنامجنا يمكن أن يلغي الحاجة إلى التوفيق بين أنظمة متعددة لإدارة سير العمل والمحاسبة. نظرًا لأن برنامجنا يعتمد على السحابة، يمكنك الوصول إلى معلومات عملك على أي جهاز وفي أي وقت ومن أي مكان. تخلص من الأخطاء المكلفة الناتجة عن إعادة إدخال البيانات بين الأنظمة، واحصل على تقارير في الوقت الفعلي وتخلص من القلق بشأن النسخ الاحتياطي لبياناتك.

الموقع الإلكتروني: wipsoftware.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WIP Software. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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