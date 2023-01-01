WIP Software

يعمل برنامج WIP على تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف وتوفير رؤية مالية أفضل. إن استخدام برنامجنا يمكن أن يلغي الحاجة إلى التوفيق بين أنظمة متعددة لإدارة سير العمل والمحاسبة. نظرًا لأن برنامجنا يعتمد على السحابة، يمكنك الوصول إلى معلومات عملك على أي جهاز وفي أي وقت ومن أي مكان. تخلص من الأخطاء المكلفة الناتجة عن إعادة إدخال البيانات بين الأنظمة، واحصل على تقارير في الوقت الفعلي وتخلص من القلق بشأن النسخ الاحتياطي لبياناتك.

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