WebCatalog
HostBooks

HostBooks

sso.hostbooks.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HostBooks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يساعد برنامج المحاسبة الآلي والمعتمد على السحابة HostBooks المحترفين وأصحاب الأعمال على التغلب على التحديات المحاسبية. إنها تسعى جاهدة لتحويل وإثراء تجربتك المحاسبية عن طريق تقليل الوقت الذي تقضيه في المحاسبة والامتثال. من خلال نشر التكنولوجيا المتطورة والخبرة المحاسبية، يمكّنك HostBooks من إدارة أعمالك بسلاسة. سواء كان ذلك مستحقات أو مدفوعات أو مخزونات أو تسويات بنكية، فإنه يعزز الإنتاجية ويقلل تكاليف التشغيل.

الموقع الإلكتروني: sso.hostbooks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HostBooks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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