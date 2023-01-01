Ondato هي شركة تقنية تعمل على تبسيط العمليات المتعلقة بـ "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" باستخدام أدوات حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تغطي مجموعة كاملة من تحديات الامتثال، بدءًا من إعداد العميل الجديد إلى قاعدة بيانات شاملة للمراقبة المستمرة للعملاء.

الموقع الإلكتروني: ondato.com

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