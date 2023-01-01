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Qualys

Qualys

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الموقع الإلكتروني: qualys.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Qualys على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد شركة Qualys, Inc. أعمالك على أتمتة مجموعة كاملة من عمليات التدقيق والامتثال والحماية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الويب الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: qualys.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Qualys. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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