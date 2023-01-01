قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تساعد شركة Qualys, Inc. أعمالك على أتمتة مجموعة كاملة من عمليات التدقيق والامتثال والحماية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الويب الخاصة بك.

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