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شركة Charter Communications, Inc.‎ هي شركة اتصالات ووسائط أمريكية تقدم خدمات تحمل العلامة التجارية Charter Spectrum.

الموقع الإلكتروني: spectrum.com

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