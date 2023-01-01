شركة AT&T هي شركة قابضة أمريكية متعددة الجنسيات مسجلة في ولاية ديلاوير ولكن مقرها الرئيسي في برج وايتكر في وسط مدينة دالاس، تكساس. وهي أكبر شركة اتصالات في العالم وأكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: att.com

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