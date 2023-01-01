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AT&T

AT&T

att.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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شركة AT&T هي شركة قابضة أمريكية متعددة الجنسيات مسجلة في ولاية ديلاوير ولكن مقرها الرئيسي في برج وايتكر في وسط مدينة دالاس، تكساس. وهي أكبر شركة اتصالات في العالم وأكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: att.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AT&T. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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