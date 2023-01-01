قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

StackPath هي شركة أمريكية تقدم منصات الحوسبة الطرفية ومقرها في دالاس، تكساس. ترأس فريقها المؤسس لانس كروسبي، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة SoftLayer Technologies، التي استحوذت عليها شركة IBM في عام 2013.

الموقع الإلكتروني: stackpath.com

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