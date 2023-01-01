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Xfinity

Xfinity

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xfinity على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Comcast Cable Communications، LLC، التي تمارس أعمالها باسم Xfinity، هي شركة اتصالات أمريكية وقسم من شركة Comcast Corporation تستخدم لتسويق تلفزيون الكابل الاستهلاكي والإنترنت والهاتف والخدمات اللاسلكية التي تقدمها الشركة. تم تقديم العلامة التجارية لأول مرة في عام 2010؛ وقبل ذلك، كان يتم تسويق هذه الخدمات في المقام الأول تحت اسم كومكاست.

الموقع الإلكتروني: xfinity.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xfinity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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