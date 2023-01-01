Comcast Cable Communications، LLC، التي تمارس أعمالها باسم Xfinity، هي شركة اتصالات أمريكية وقسم من شركة Comcast Corporation تستخدم لتسويق تلفزيون الكابل الاستهلاكي والإنترنت والهاتف والخدمات اللاسلكية التي تقدمها الشركة. تم تقديم العلامة التجارية لأول مرة في عام 2010؛ وقبل ذلك، كان يتم تسويق هذه الخدمات في المقام الأول تحت اسم كومكاست.

الموقع الإلكتروني: xfinity.com

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