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NameSilo LLC هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة مواقع يقع مقرها الرئيسي في فينيكس، أريزونا. وهي مملوكة لشركة NameSilo Technologies Corp.، المدرجة في بورصة الأوراق المالية الكندية (بورصة بديلة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة). NameSilo هي شركة مسجلة لأسماء النطاقات معتمدة من ICANN وتوفر نطاقات DNS واستضافة الويب وخدمات البريد الإلكتروني وشهادات SSL ومنتجات مواقع الويب الأخرى.

الموقع الإلكتروني: namesilo.com

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