Blogger هي خدمة نشر مدونات تسمح للمدونات متعددة المستخدمين بإدخالات مختومة بالوقت. تم تطويره بواسطة Pyra Labs، التي اشترتها Google في عام 2003. وتتم استضافة المدونات بواسطة Google ويمكن الوصول إليها عمومًا من نطاق فرعي هو blogspot.com. يمكن أيضًا تقديم المدونات من نطاق مخصص يملكه المستخدم (مثل www.example.com) باستخدام مرافق DNS لتوجيه النطاق إلى خوادم Google. يمكن للمستخدم أن يمتلك ما يصل إلى 100 مدونة لكل حساب. حتى 1 مايو 2010، سمح Blogger أيضًا للمستخدمين بنشر المدونات على خادم استضافة الويب الخاص بهم، عبر بروتوكول نقل الملفات. كان لا بد من تغيير جميع هذه المدونات إما لاستخدام نطاق فرعي blogspot.com، أو توجيه نطاقها الخاص إلى خوادم Google من خلال DNS.

الموقع الإلكتروني: blogger.com

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