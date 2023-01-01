شركة Transamerica هي شركة قابضة أمريكية تضم العديد من شركات التأمين على الحياة وشركات الاستثمار العاملة بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وتقدم التأمين على الحياة والتأمين الصحي التكميلي والاستثمارات وخدمات التقاعد.

الموقع الإلكتروني: transamerica.com

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