يعد AirportGateway الحل الأمثل لأي مطار يتطلع إلى تبسيط وإدارة وأتمتة تطبيقات تصريح هوية المطار وزيادة الامتثال وتقليل التهديدات الداخلية وتحسين الأمان لكل من الموظفين والركاب.

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