مقرها في لندن، المملكة المتحدة. يعد Capture Expense حلاً حديثًا وشاملاً لإدارة النفقات. معتمدة من HMRC ومتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة، فهي تحتوي على كل ما تحتاجه لأتمتة العملية وتبسيطها والتحكم فيها بدءًا من التقاط الإيصالات وحتى سداد تكاليف الموظفين. سيجد فريقك المالي أن معالجة النفقات أمر سهل من خلال التكامل مع الحسابات وكشوف المرتبات والخدمات المصرفية المفتوحة. مرنة بما فيه الكفاية لتلبية الأعمال الأكثر تطلبًا، وتوفير الوقت، وإنفاذ سياسة الأعمال والامتثال.

الموقع الإلكتروني: captureexpense.com

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