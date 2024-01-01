Capture Expense

Capture Expense

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الموقع الإلكتروني: captureexpense.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Capture Expense على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مقرها في لندن، المملكة المتحدة. يعد Capture Expense حلاً حديثًا وشاملاً لإدارة النفقات. معتمدة من HMRC ومتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة، فهي تحتوي على كل ما تحتاجه لأتمتة العملية وتبسيطها والتحكم فيها بدءًا من التقاط الإيصالات وحتى سداد تكاليف الموظفين. سيجد فريقك المالي أن معالجة النفقات أمر سهل من خلال التكامل مع الحسابات وكشوف المرتبات والخدمات المصرفية المفتوحة. مرنة بما فيه الكفاية لتلبية الأعمال الأكثر تطلبًا، وتوفير الوقت، وإنفاذ سياسة الأعمال والامتثال.
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: captureexpense.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Capture Expense. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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