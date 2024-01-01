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belegFuchs هو برنامج محاسبة سحابي يساعد المؤسسين الألمان والعاملين لحسابهم الخاص على إنشاء العروض والفواتير والتذكيرات وإدارة المخزون وتسجيل الإيصالات وإدارة العملاء وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: belegfuchs.de

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