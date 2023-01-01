برنامج محاسبة قوي للشركات ذات التفكير المستقبلي. أرسل الفواتير وأوامر الشراء، وقم بإدارة مخزونك وكشوف المرتبات الخاصة بك، واحصل على العشرات من التقارير المالية، وقم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين. الكل في واحد البرمجيات.

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