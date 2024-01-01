Runa HR

Runa HR

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الموقع الإلكتروني: runahr.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Runa HR is the main automated payroll platform that serves small and medium businesses in Mexico and it is hosted in the cloud. With Runa, anyone, with or without payroll experience, can pay their employees in just 15 minutes.
الفئات:
Business
Other HR Services Providers

الموقع الإلكتروني: runahr.com

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