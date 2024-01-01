بدائل - Runa HR

Corplife

corplife.at

نحن نقدم برنامجًا تقنيًا للموارد البشرية يركز على موضوع المزايا الإضافية. تتمثل مهمة Corplife في تعزيز الاحتفاظ بالموظفين وتعزيز العلاقة بين صاحب العمل والموظف. يمكن لصاحب العمل تقديم مزايا للموظفين للحياة اليومية، بالإضافة إلى مزايا معفاة من الضرائب للقوى العاملة. إحدى ميزات USP هي الجمع بين ميزات ...