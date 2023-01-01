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Factorial HR

Factorial HR

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الموقع الإلكتروني: factorialhr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Factorial HR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. مدير المستندات والتقارير والإجازات والإجازات المرضية والمخططات التنظيمية وبوابة الموظف و+

الموقع الإلكتروني: factorialhr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Factorial HR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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