WebCatalog
BerniePortal

BerniePortal

app.bernieportal.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BerniePortal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BerniePortal® هو نظام معلومات الموارد البشرية الكل في واحد يسمح للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بتحسين الموارد البشرية وتحسين تجارب الموظفين وقضاء المزيد من الوقت في بناء الأعمال التي يحبونها.

الموقع الإلكتروني: bernieportal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BerniePortal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Factorial HR

Factorial HR

factorialhr.com

Decent

Decent

members.decent.com

Eddy

Eddy

app.eddy.com

Faith Teams

Faith Teams

app.faithteams.com

ByteHR

ByteHR

app.byte-hr.com

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

Homebase

Homebase

app.joinhomebase.com

Electric

Electric

app.electric.ai

Zoho People Plus

Zoho People Plus

accounts.zoho.com

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mobilexpense

Mobilexpense

xp1.mobilexpense.com

1CRM

1CRM

1crm.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية