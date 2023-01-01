WebCatalog
Glickon

Glickon

glickon.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Glickon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Gickon عبارة عن منصة تنبؤية لتجربة الموظفين وتحليلات الأشخاص تتيح لمحترفي الموارد البشرية وقادة الأعمال إبلاغ عملية صنع القرار الاستراتيجي وتحسينها.

الموقع الإلكتروني: glickon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Glickon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Gallup

Gallup

login.gallup.com

Lattice

Lattice

lattice.com

Sympa

Sympa

sympa.com

SuccessFactors

SuccessFactors

account.sap.com

Zoho People Plus

Zoho People Plus

accounts.zoho.com

Contentsquare

Contentsquare

app.contentsquare.com

Metronome Growth Systems

Metronome Growth Systems

metronomesoftware.com

Keypup

Keypup

hq.keypup.io

Commoncog

Commoncog

commoncog.com

Duecode

Duecode

duecode.io

Jellyfish

Jellyfish

app.jellyfish.co

Humi

Humi

hr.humi.ca

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية