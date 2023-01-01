Gickon عبارة عن منصة تنبؤية لتجربة الموظفين وتحليلات الأشخاص تتيح لمحترفي الموارد البشرية وقادة الأعمال إبلاغ عملية صنع القرار الاستراتيجي وتحسينها.

الموقع الإلكتروني: glickon.com

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