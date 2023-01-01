Sympa هو برنامج موارد بشرية كامل وقابل للتخصيص بالكامل ويتيح لك التركيز على موظفيك واتخاذ القرارات الذكية. استكشف الحل الذي نقدمه واحجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.

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