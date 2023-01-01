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MyHR

MyHR

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الموقع الإلكتروني: myhr.works

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MyHR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برامج الموارد البشرية الذكية. دعم الخبراء للموارد البشرية. من خلال استشارات الموارد البشرية المتكاملة وبرنامج الموارد البشرية سهل الاستخدام، يعمل MyHR على تبسيط إدارة الأفراد للجميع.

الموقع الإلكتروني: myhr.works

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MyHR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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