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Gallup

Gallup

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الموقع الإلكتروني: gallup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gallup على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لأفرادك ومؤسستك. نحن نساعد القادة على تحسين استراتيجيات موظفيهم وعملائهم من خلال التحليلات والمشورة والتعلم.

الموقع الإلكتروني: gallup.com

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