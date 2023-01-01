WebCatalog
Salary.com

Salary.com

salary.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Salary.com هو الوجهة الرائدة للحصول على معلومات موثوقة ومقدمة من قبل أصحاب العمل حول مستويات أجور الموظفين وأفضل الممارسات والاتجاهات والسياسات المتعلقة بالتعويضات. تساعد برامجنا المستندة إلى السحابة ومعرفة المجال التي لا مثيل لها الشركات من جميع الأحجام على تبسيط الاتصالات بين الأشخاص والدفع لكسب الحرب من أجل المواهب، مع تزويد الأفراد بالأدوات والمشورة والبيانات التي يحتاجون إليها لفهم إمكاناتهم الكاملة لتحقيق الأرباح.

الموقع الإلكتروني: salary.com

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