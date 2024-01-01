Intracost

Intracost

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الموقع الإلكتروني: infracost.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Intracost على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shifting FinOps left by putting cloud costs, tagging policies and best practices in engineering workflows before resources are launched.

الموقع الإلكتروني: infracost.io

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