Deta Space
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الموقع الإلكتروني: deta.space
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deta Space على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
السحابة للفاعلين والحالمين. نحن نصمم نظام تشغيل جديدًا معك في المركز، مما يمنحك السيطرة الكاملة.
الموقع الإلكتروني: deta.space
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