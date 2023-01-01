WebCatalog

Deta Space

Deta Space

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الموقع الإلكتروني: deta.space

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deta Space على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

السحابة للفاعلين والحالمين. نحن نصمم نظام تشغيل جديدًا معك في المركز، مما يمنحك السيطرة الكاملة.

الموقع الإلكتروني: deta.space

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Deta Space. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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