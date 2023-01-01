WebCatalog
LocalStack

LocalStack

app.localstack.cloud

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LocalStack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

LocalStack هو محاكي خدمة سحابية يتم تشغيله في حاوية واحدة على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو في بيئة CI الخاصة بك. باستخدام LocalStack، يمكنك تشغيل تطبيقات AWS أو Lambdas بالكامل على جهازك المحلي دون الاتصال بموفر خدمة سحابية عن بعد! سواء كنت تختبر تطبيقات CDK معقدة أو تكوينات Terraform، أو بدأت للتو في التعرف على خدمات AWS، فإن LocalStack يساعدك على تسريع وتبسيط سير عمل الاختبار والتطوير.

الموقع الإلكتروني: localstack.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LocalStack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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