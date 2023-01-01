LocalStack هو محاكي خدمة سحابية يتم تشغيله في حاوية واحدة على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو في بيئة CI الخاصة بك. باستخدام LocalStack، يمكنك تشغيل تطبيقات AWS أو Lambdas بالكامل على جهازك المحلي دون الاتصال بموفر خدمة سحابية عن بعد! سواء كنت تختبر تطبيقات CDK معقدة أو تكوينات Terraform، أو بدأت للتو في التعرف على خدمات AWS، فإن LocalStack يساعدك على تسريع وتبسيط سير عمل الاختبار والتطوير.

الموقع الإلكتروني: localstack.cloud

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