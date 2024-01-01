Lumar Protect
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: lumar.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lumar Protect على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Save time and money by preventing traffic-sapping SEO mistakes, or site speed and accessibility issues being introduced by new code through regular testing of templates on staging or dev sites, or integrating with your CI/CD pipeline for fully automated QA testing
الموقع الإلكتروني: lumar.io
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