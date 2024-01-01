Lumar Protect

Lumar Protect

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الموقع الإلكتروني: lumar.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lumar Protect على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Save time and money by preventing traffic-sapping SEO mistakes, or site speed and accessibility issues being introduced by new code through regular testing of templates on staging or dev sites, or integrating with your CI/CD pipeline for fully automated QA testing

الموقع الإلكتروني: lumar.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lumar Protect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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